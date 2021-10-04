Колишній чоловік Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, повів свою дівчину в цікавий ресторан

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу розлучилася у 2019 році після майже 15 років спільного життя, передає Politeka.net.

Однією з причин розставання стала невірність турецького бізнесмена. Ані Лорак в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що пропонувала переїхати з нею в іншу країну, але той вирішив залишитися в Києві. Після кілька років такого життя, в мережі з'явилося відео, де Мурат обіймається з іншою жінкою, що і стало останньою краплею для співачки.

Зараз колишнє подружжя будують своє особисте життя. Зокрема, наприкінці вересня стало відомо, що Налчаджіоглу зробив пропозицію своїй дівчині Лілії.

З нового поста нареченої стало відомо, що бізнесмен зводив її в незвичний ресторан, підвішений на крані на висоті 50 метрів у Києві.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"З Кароліною теж є таке фото", " це ненадовго😂, і так все зрозуміло, побіжить він назад, тільки Кароліні він і на фіг не потрібен🤣"," дуже приємно бачити, що ви як і раніше разом ❤️красива пара", " як і з Кароліною 10 років тому😂 😂 😂 😂",-написали користувачі мережі.

Зазначимо, в цей же ресторан Мурат Налчаджиоглу запросив Ані Лорак у 2013 році.

Нагадаємо, колишній чоловік Лорак одружується, фото з молодою коханкою говорить сама за себе

Як повідомляла Politeka, Лорак після прем'єри україномовного кліпу влаштувала гаряче дефіле у відвертих образах

Також Politeka писала, що 43-річна Ані Лорак блиснула формами в занадто коротких шортиках