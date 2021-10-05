Популярная исполнительница Ани Лорак, которая недавно вернулась в Украину, продолжает делиться фотографиями с отдыха в ОАЭ.

Как пишет Politeka.net, 42-летняя певица родом из маленького городка Кицмань в Черновицкой области Каролина Куек сделала успешную карьеру под псевдонимом Ани Лорак. Несколько лет назад исполнительница уехала жить и работать в Россию, однако недавно объявила о возвращении на Родину. Напомним, что Лорак 10 лет прожила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сейчас пара разведена, бывший возлюбленный Лорак готовится к новой свадьбе.

Певица уже успела дать несколько сольных концертов и даже выпустила трек на украинском языке "Бачила".

После съемок клипа Лорак отправилась на шикарный отдых в один из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, где цена за номер за сутки варьируется от 18 000 до почти 400 000 гривен.

Лорак активно делится фотографиями с дорогого отдыха у себя в Instagram. На этот раз певица опубликовала красивую фотографию из бассейна на крыше отеля и показала поклонникам различные блюда. Исполнительница предстала перед камерами в белом купальнике и солнцезащитных очках.

"Любовь к ближнему начинается с любви к себе. Посылаю позитивный настрой и желаю доброго утра 🙏❤️ ", - написала певица.

За пять часов поклонники поставили более 100 000 лайков и написали много комментариев.

" 🙌 Любовь к себе – это навык. И часто он идет из семьи. Если он не привит с детства или вместо него у нас масса травмирующего опыта, это не значит, что ставим на теме и на себе крест. Придется этот навык наработать самостоятельно, стать самой себе мамой – любящей, сочувствующей и понимающей, которая в состоянии помогать, проявлять заботу и сострадание. Без обесценивания проблем, эмоций и чувств, с ними связанных. ", "Как же не хватает позитива и оптимизма, особенно сейчас! ☺️☺️☺️ спасибо за такие емоции 👍👍👍 хорошого отдыха ✌️✌️ ", " 💜Класс!💜🔥🔥🔥" "Красотка 🔥 с нетерпением ждем новый альбом !! он выпустится в ноябре?",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя".

Напомним, что экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое...".

A еще Politeka сообщала, что Лорак после премьеры украиноязычного клипа устроила горячее дефиле в откровенных образах: "Опять помолодела".