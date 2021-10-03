Українська співачка Ані Лорак продовжує хвалитися кадрами зі зйомок нового кліпу "Бачила"

Кілька днів тому Ані Лорак вперше багато років вирішила випустити композицію українською мовою і зняла тематичний кліп, який відразу представила на Ютубі. Так, Ані Лорак сама написала ліричну композицію "Бачила", яка нагадує інші її пісні.

Образом зі зйомок кліпу зірка також поділилася в Instagram, бажаючи нагадати про свою роботу. До слова, шанувальники співачки із захопленням відреагували на трек і кліп, а через кілька днів зірка вирішила показати і інші образи.

У ролику артистка використовувала багато різних нарядів, але ледь помітний нюдовий наряд привернув увагу не тільки простотою, але і відкритістю.

Також співачка опублікувала інше фото на своїй сторінці в Instagram, чим порадувала своїх шанувальників з України.

На кадрі вона позує на камеру в одному з образів з кліпу. На ній синє напівпрозоре плаття з відкритими плечима і вінок з квітів.

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