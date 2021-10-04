Відома співачка Ані Лорак показала спокусливі кадри в образах з нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка довгі роки успішно будує кар'єру в російському шоу-бізнесі, нещодавно представила шанувальникам україномовну пісню і чуттєвий кліп. Тепер же в своєму Instagram зірка влаштувала гаряче дефіле в образах їх її нового кліпу.

Так, серед іншого, на одному з фото Ані відображена у вузькій темно-зеленій міні-сукні, яка ледь прикриває принади, обтягуючи струнку талію. Тут її волосся має рожевий відтінок, а на обличчі яскравий макіяж, який її дуже молодить.

На ще одному з фото співачка позує на знімальному майданчику в розкішній об'ємній вишиванці, під якою проглядається пишне темно-синє плаття. Її волосся розпущене і акуратно укладене, вона виглядає все молодше і молодше.

У підписі до фото Лорак запропонувала фанатам вибрати, який образ їм подобається найбільше. Звичайно ж користувачі почали коментувати знімки артистки: "Всі фотки шикарні", "Кароліна, Ви найпрекрасніша і розкішна", "Не впізнати, знову помолодшала", "Всі образи просто приголомшливі, але мені подобаються дуже 1, тому що підходить під колір ваших очей", "Фігура Мерилін Монро", "Око не відвести!", "Ви дуже красива".

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