Батько Філіпа Кіркорова Бедрос Кіркоров шокував зізнанням у програмі "Секрет на мільйон" - виявляється у співака була сестра.

Так, 89-річний Бедрос Пилипович став гостем російського ток-шоу на телеканалі НТВ, в якому розповів правду про покійну доньку.

Малятко народилося 19 років тому, в 2002 році, у другому шлюбі старшого-Кіркорова. Сім'я не могла натішитися, так сильно хотіли дитину. Але їх щастя було коротким, через сім днів дівчинка померла. Вона з'явилася на світ недоношеною і була дуже слабкою.

Бедрос Пилипович досі картає себе за смерть дитини. За його словами, він порушив сімейну традицію. Його дружина дала слово священику назвати дочку на честь Ксенії Петербурзької, хоча малятко збиралися назвати на честь бабусі Софії. Батько Кіркорова не наполіг в той момент на своєму і тепер дуже шкодує.

"Ми встигли дати їй ім'я Ксенія... Може, нас за це життя і покарало...", - поділився батько Кіркорова і додав, що бачив дочку тільки в інкубаторі.

Маленьку поховали на батьківщині її матері, в селі під Великим Новогродом. Її могилу прикрасив мармуровий надгробок із зазначеними датами народження і смерті - 2002 р.

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