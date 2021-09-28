В сети решили сравнить детские снимки российского артиста Филиппа Киркорова и сына его бывшей жены Аллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, коллаж со снимками появился на одной из фан-страничек звезд. Авторы аккаунта решили показать, как выглядел в детстве Киркоров, и как сейчас выглядит Гарри Галкин.

«Филипп Киркоров в детстве и Гарри. Видите сходство?», - подписали снимок авторы.

Стоит отметить, что в комментариях под постом разразился настоящий скандал. Поклонники стали ругать за такое нелепое сравнение.

«Странный вопрос! Гарри копия своего отца Максима!», «Я не вижу. При чем здесь Киркоров?», «Гарри даже рядом не стоял с Филей», «Нет, совсем не похожи... Какая ерунда», «Зачем своё чадо сравнивать с чужим дядей!», «Не выдумывайте, вот людям делать нечего! Гарри - копия своего отца, Максима Галкина!», - пишут разгневанные поклонники.

Как известно, Алла Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым 11 лет. От него она ушла к шоумену Максиму Галкину.

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