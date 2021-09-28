В сети решили сравнить детские снимки российского артиста Филиппа Киркорова и сына его бывшей жены Аллы Пугачевой
Как передает Politeka.net, коллаж со снимками появился на одной из фан-страничек звезд. Авторы аккаунта решили показать, как выглядел в детстве Киркоров, и как сейчас выглядит Гарри Галкин.
«Филипп Киркоров в детстве и Гарри. Видите сходство?», - подписали снимок авторы.
Стоит отметить, что в комментариях под постом разразился настоящий скандал. Поклонники стали ругать за такое нелепое сравнение.
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«Странный вопрос! Гарри копия своего отца Максима!», «Я не вижу. При чем здесь Киркоров?», «Гарри даже рядом не стоял с Филей», «Нет, совсем не похожи... Какая ерунда», «Зачем своё чадо сравнивать с чужим дядей!», «Не выдумывайте, вот людям делать нечего! Гарри - копия своего отца, Максима Галкина!», - пишут разгневанные поклонники.
Как известно, Алла Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым 11 лет. От него она ушла к шоумену Максиму Галкину.
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