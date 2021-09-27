Відомий російський співак Філіп Кіркоров зізнався в коханні українській співачці та показав її фото
Як передає Politeka.net, Філіп Кіркоров є російським артистом. Як відомо, його давно пов'язують дружні стосунки з популярною українською артисткою Ані Лорак.
На цей раз на сторінці артиста в Instagram з'явилося нове відео. На кадрах - популярна співачка Ані Лорак. Як відомо, 27 вересня в артистки день Народження і їй виповнилося 43 роки. Він вирішив привітати її складанням їх спільних фото, і визнанням в любові.
"З днем народження, @anilorak 🌟
Ти - Діва! Ти режисер свого життя. Ти сама намалювала своє життя! І вийшла чудова картина. Сама прав своєю долею, і вір в успіх - який йде прямо у твої обійми!💯
Будь вільною як птах, світи як сонце на небосхилі, Розквітай як весняний бутон! Ні з ким у світі у мене немає такого єднання душ, такого взаєморозуміння і такої великої любові, як з тобою. Що б не сталося, ти завжди можеш розраховувати на мене. Люблю тебе, захоплююся тобою і дуже ціную!",- привітав артистку Філіп Кіркоров.
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На привітання йому відповіла іменинниця Ані Лорак:"спасибі мій дорогий і улюблений друг".
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