Нова зачіска культової російської співачки Алли Пугачової викликала бурхливе обговорення в мережі

Останнім часом 72-річна Примадонна не так часто з'являється на світських заходах. Однак, нещодавно вона все ж вийшла в світ разом зі своїм чоловіком, гумористом Максимом Галкіним. На одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram з'явилося їх спільне фото з червоної доріжки.

На знімку Пугачова постала з новою зачіскою. Волосся артистки виглядає ще світліше ніж раніше. У неї також з'явився пишна чубчик, а решта волосся була піднята наверх.

Пугачова була одягнена в чорний піджак з тонкими білими смужками. Її образ доповнювало прикраса у вигляді масивного ланцюга, а також помітний макіяж. Співачка стояла, притискаючи до себе свого чоловіка.

У коментарях до посту люди тут же почали обговорювати новий образ Алли Борисівни. Багато відзначали, що на цьому фото вона схожа на Лайму Вайкуле.

"Алла Борисівна мені дуже подобається Ваша нова зачіска", "схожа на Лайму", "дуже приємно дивитися на Вас!", "Чуже обличчя на жаль. Алла залишайтеся собою, ми вас любимо природну", "індивідуальність пропадає за гонитвою краси", "я подумала з Лаймою", "Лайма Пугачова або Алла Вайкуле?", "А з ким це Галкін?",- пишуть люди.

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