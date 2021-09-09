О конкуренции Аллы Пугачевой и Софии Ротару ходят легенды

Видимо, годы артисткам не помеха, и они продолжают соревноваться. Как всегда, кто красивее и моложе.

72-летняя Примадонна, которая на своем прощальном юбилейном концерте два года назад заявляла, что больше не ходит по светским раутам, все же неожиданно вышла в свет (и это спустя несколько недель, как Ротару выступила на "Новой Волне" в Сочи, изумив всех моложавой внешностью в перламутровом платье).

Так, Алла Борисовна вместе со своим супругом, юмористом Максимом Галкиным побывала на премьере сериала "Вертинский", передает Politeka.net. Соответствующие кадры появились в Сети. Многие не сразу узнали омолодившуюся донельзя знаменитую певицу.

Ранее в одном из интервью Пугачева, у которой за плечами богатый опыт пластических операций, признавалась: "Выгляжу неплохо. Хочется есть меньше, но не получается. Единственный стимул – это дети. Я бы очень хотела, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку".

Пользователи бурно обсуждают появление Аллы Борисовны. Одни поддержали артистку в ее стремлении оставаться молодой, другие открыто поглумились. А некоторым показалось, что это своего рода "месть" Ротару.

"Ужас!!! А-ля Вайкуле. Все на одно лицо. Кошмар!!!"

"АБ выглядит, конечно, не очень. В целом образ хороший и моложавый, но, к сожалению, годы и пластика никогда не идут на пользу женщине"

"Пугачева самостоятельно не передвигается, у нее шаткая походка, всегда под руку с Галкиным, опора нужна. Морду натянула, а ноги не ходят. Позавидовала Соньке на Новой Волне, натянулась, думала красавицей станет. Да куда там..."

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