В ночь на вторник, 7 сентября, остановилось сердце художника-постановщика и дизайнера Бориса Краснова

60-летний любимый сценограф Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова умер в одной из клиник Москвы, где находился после тяжелого инсульта, пишет МК. У Бориса Аркадьевича был поражен мозг, в последнее время он был прикован к койке из-за полного паралича.

Первый инсульт у Краснова был десять лет назад в 2011 году. Тогда врачи не давали ему шансов. Однако европейская медицина и поддержка близких сотворили чудо. Декоратор не только восстановился, но даже мог уже вставать с инвалидного кресла и передвигаться с помощью трости.

Но затем, весной этого года, случился повторный удар, после которого отнялась вторая половина тела. Краснов впал в кому, прогнозы врачей были крайне пессимистичные.

Отметим, Борис Аркадьевич был постановщиком «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой, других многочисленных шоу. В 2000 году был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца. Серьезно его здоровье было подорвано после уголовного дела — Краснова подозревали в рейдерском захвате фирмы, занимавшейся организацией выставок.

Напомним, врачи борются за жизнь близкого для Аллы Пугачевой и Киркорова человека: "Отнялась вторая половина тела"

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