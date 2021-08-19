По прогнозам врачей известному российскому художнику-сценографу, близкому другу Примадонны Борису Краснову осталось жить несколько дней
Как пишет Politeka.net, при жизни 60-летний Борис Краснов успел поработать со многими известными артистами. Так он оформлял пространство сцены на выступлениях Филипа Киркорова и был сценографом легендарных "Рождественских встреч" Аллы Пугачевой. Кроме рабочих отношений, Краснова с Примадонной связывала близкая дружба.
Однако в 2011 году, по информации издания"Экспресс газета", Краснов пережил первый инсульт из-за задержания по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании. Тогда мужчине сделали тяжелую операцию на головном мозге, однако Краснов смог поправиться и даже ходил с палочкой.
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По словам "СтарХит", весной этого года друг Пугачевой заболел на коронавирус, а позже Краснова добил и второй инсульт. Бориса Аркадьевича парализовало, а мозг поражен на 85%. Длительное лечение не дало результатов. По словам юриста Александра Добровинского, шансов на выздоровление у сценографа нет, врачи прогнозируют ему несколько дней жизни. Его уже перевели в хоспис, где обычно лежат неизлечимо больные пациенты. Родственники друга Пугачевой отказываются комментировать ситуацию.
Как известно, Алла Пугачева следит за состоянием друга и готова помочь финансово при необходимости.
Заметим, что в своем Instagram Краснов поздравлял поклонников с Новым годом. Уже тогда мужчина выглядел больным и усталым.
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