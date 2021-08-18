"До чого ж миленька!"

Близнюки Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза з Гаррі не перестають дивувати шанувальників зіркової сімейки

Як відомо, сім років тому діти співачки і гумориста з'явилися на світ за допомогою сурогатної мами. Її звуть Олена Шириніна. Жінка заявляє, що вона грала роль помічниці. Пугачова і Галкін хотіли дітей, найняли її і вона виконала умови угоди. Вона запевняє, що всі отримали тільки вигоду від цієї співпраці. Галкін і Пугачова, до речі, вважають, що Ліза схожа на Аллу Борисівну, а Гаррі — на Максима. Так, втім, думають і їх численні шанувальники.

На фан-сторінці сімейки в Instagram опублікували архівне фото їхньої дочки, передає Politeka.net. Малятко "розпласталося" на подушках диванчика, здивувавши дорослим образом в квітчастій блузі, з годинником на руці та милою гулькою на голові.

"Наша Лізок ☀️️️️️", - підписано фото.

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність малятка:

"Дуже схожа на маму"

"Така гарненька👏"

"Дуже миленька, янголятко👏"

"Просто красуня!!! І завжди одягнена з великим смаком. 🤗🌞"

"Мамина радість!!! ❤ ️ ❤️❤️Татова гордість!!!! ❤️❤️❤️"

"До чого ж миленька!!!"

"Маленька дівчинка Алла"

Нагадаємо, що дочка Галкіна і Пугачової збентежила виглядом без зубів, але з яскравим макіяжем: "Немає слів"

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