Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза с Гарри не перестают удивлять поклонников звездной семейки
Как известно, семь лет назад дети певицы и юмориста появились на свет с помощью суррогатной мамы. Ее зовут Елена Ширинина. Женщина заявляет, что она играла роль помощницы. Пугачева и Галкин хотели детей, наняли ее и она выполнила условия соглашения. Она уверяет, что все получили только выгоду от этого сотрудничества. Галкин и Пугачева, кстати, считают, что Лиза похожа на Аллу Борисовну, а Гарри — на Максима. Так, впрочем, думают и их многочисленные поклонники.
На фан-страничке семейки в Инстаграм опубликовали архивное фото их дочери, передает Politeka.net. Малышка "распласталась" на подушках диванчика, удивив взрослым образом в цветастой блузе, с часами на руке и милой гулькой на голове.
"Наша Лизок ☀️☀️☀️", - подписано фото.
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"Очень похожа на маму"
"Такая хорошенькая👏"
"Очень миленькая, ангелочек👏"
"Просто КРАСАВИЦА!!! И всегда одета с большим вкусом. 🤗🌞"
"Мамина радость!!! ❤️❤️❤️Папина гордость!!!! ❤️❤️❤️"
"До чего же миленькая!!!"
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