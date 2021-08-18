"До чего же миленькая!"

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза с Гарри не перестают удивлять поклонников звездной семейки

Как известно, семь лет назад дети певицы и юмориста появились на свет с помощью суррогатной мамы. Ее зовут Елена Ширинина. Женщина заявляет, что она играла роль помощницы. Пугачева и Галкин хотели детей, наняли ее и она выполнила условия соглашения. Она уверяет, что все получили только выгоду от этого сотрудничества. Галкин и Пугачева, кстати, считают, что Лиза похожа на Аллу Борисовну, а Гарри — на Максима. Так, впрочем, думают и их многочисленные поклонники.

На фан-страничке семейки в Инстаграм опубликовали архивное фото их дочери, передает Politeka.net. Малышка "распласталась" на подушках диванчика, удивив взрослым образом в цветастой блузе, с часами на руке и милой гулькой на голове.

"Наша Лизок ☀️☀️☀️", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать внешность малышки:

"Очень похожа на маму"

"Такая хорошенькая👏"

"Очень миленькая, ангелочек👏"

"Просто КРАСАВИЦА!!! И всегда одета с большим вкусом. 🤗🌞"

"Мамина радость!!! ❤️❤️❤️Папина гордость!!!! ❤️❤️❤️"

"До чего же миленькая!!!"

"Маленькая девочка Алла"

Напомним, что дочь Галкина и Пугачевой обескуражила видом без зубов, но с ярким макияжем: "Нет слов"

Как сообщала Politeka, Пугачева публично поставила на место своего внука, видео: «Давай мы тебе фамилию сменим?»

Также Politeka писала, что Галкин показал, на кого похож их сын с Пугачевой от суррогатной матери