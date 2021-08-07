В сети показали дочку Максима Галкина и Аллы Пугачевой с макияжем, но без передних зубов

Как передает Politeka.net, снимок появился на одной из фанатских страниц в сети Инстаграм.

В кадре 7-летняя Лиза Галкина позирует крупным планом. Она улыбается во весь рот и при этом видно, что у малышки выпали несколько молочных зубов сверху.

Но также заметно, что маленькая Лиза накрашена, как взрослая девушка. В частности, у нее подкрашены глаза и губки.

«Красотка Лизок», - говорится в подписи.

Фанаты звездного семейства не смогли пройти мимо и бурно отреагировали на фотографию.

Они пишут, что малышка вырастет настоящей красоткой, а также увидели сходство с ее мамой Аллой Пугачевой.

«Куколка»,

"Мамина доча Лиза",

"Что за чудо ребёнок!!!",

"Солнышко",

"Красавица",

"Да, нет слов, будь счастлива!",

"На маму очень сильно похожа", - высказались в сети.

Напомним, что Галкин показал, с кем проводят время его с женой малыши.

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством жены и впечатлил откровением: «У нас в Одессе…».

Также Politeka писала, что дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"