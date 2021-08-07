В сети показали дочку Максима Галкина и Аллы Пугачевой с макияжем, но без передних зубов
Как передает Politeka.net, снимок появился на одной из фанатских страниц в сети Инстаграм.
В кадре 7-летняя Лиза Галкина позирует крупным планом. Она улыбается во весь рот и при этом видно, что у малышки выпали несколько молочных зубов сверху.
Но также заметно, что маленькая Лиза накрашена, как взрослая девушка. В частности, у нее подкрашены глаза и губки.
«Красотка Лизок», - говорится в подписи.
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Фанаты звездного семейства не смогли пройти мимо и бурно отреагировали на фотографию.
Они пишут, что малышка вырастет настоящей красоткой, а также увидели сходство с ее мамой Аллой Пугачевой.
«Куколка»,
"Мамина доча Лиза",
"Что за чудо ребёнок!!!",
"Солнышко",
"Красавица",
"Да, нет слов, будь счастлива!",
"На маму очень сильно похожа", - высказались в сети.
Напомним, что Галкин показал, с кем проводят время его с женой малыши.
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался хозяйством жены и впечатлил откровением: «У нас в Одессе…».
Также Politeka писала, что дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"