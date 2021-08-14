Легендарная певица Алла Пугачева предложила своему внуку Никите Преснякову поменять фамилию

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является известной артисткой. Сейчас она замужем за Максимом Галкиным, с которым у них двое детей - Гарик (Гарри) и Елизавета. Также у Аллы есть еще одна старшая дочь - Кристина Орбакайте, которая также известна как популярная певица.

Как известно, у Кристины Орбакайте есть трое детей. Один из них - Никита Пресняков - известный российский актер и певец. На одном из фан-аккаунтов выложили видео, где Алла Пугачева разговаривает со своим внуком Никитой и предлагает ему поменять фамилию, чтобы ни от кого не зависеть.

"У нас бунтари, у нас рокеры. А давай мы тебе фамилию сменим? Чтобы ты был не Пресняков, не Пугачев, а какой-нибудь совершенно другой, своё. Хорошая идея, никому не принадлежит, только небу и себе", заявила Алла Пугачева.

Внук певицы Никита Пресняков ответил ей, что это лишнее. На чем закончился разговор.

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