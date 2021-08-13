Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова засветилась в купальнике как у Насти Каменских

Как передает Politeka.net, Алена Краснова является популярной моделью. Также она жена внука легендарной певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Молодая пара отправилась на отпуск в городе Лимассол, Кипр. Алена активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз девушка поделилась новым видео в Инстаграм-сториз. На кадрах Алена танцует под музыку около бассейна. Она показывает свою идеальную фигуру в купальнике-шторках нюдового цвета.

Такой же купальник и у популярной украинской певицы Насти Каменских. Напоминаем, недавно она отправилась на отдых со своим супругом Потапом (Алексеем Потапенко) в Хорватию. Там она, во время того, как была на яхте, запечатлила себя в красном купальнике-шторках.

Поклонники артистки подчеркнули, что если это не фотошоп, то у неё шикарная фигура.

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