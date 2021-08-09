Известная певица Кристина Орбакайте поделилась новым фото с курорта
Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте прославилась как популярная российская певица. Также, она является 50-летней дочкой легендарной аристки Аллы Пугачевой. Певица активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни со своими поклонниками.
На этот раз Кристина поделилась новым видео. На кадрах она в розом платье с декольте и разрезом, который показывает отличную фигуру девушки, а юбку платья развевает по ветру. Сейчас Кристина находится на отдыхе на острове Миконос, в Греции.
"Словно бегу по небосводу, я узнаю тебя свобода", процитировала свою песню певица.
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Поклонники засыпали артистку приятными словами в комментариях: "Всегда супер, люблю тебя, Кристина!", "Красивая", "Шикарная", "Фигура - огонь. Это мама троих детей, настоящая мама. Без всякого суррогата", "Какая вы умница! Сохранить такую фигуру, быть такой умной без выпячивания своего я, быть чудесной актрисой, мамой и дочкой..Это талант! Это сила духа! Это любовь к жизни!", "Очаровательная, восхищаюсь".
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