Известная певица и актриса Кристина Орбакайте появилась в компании российского актера Гоши Куценко

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот аз звезда поделилась забавным видео со съемок, на котором позирует в компании известного актера Гоши Куценко.

В ролике парочка позирует в интересной съемочной локации, они полушёпотом переговариваются между собой. Кристина появилась в кадре в стильной ярко-красной блузе, ее волосы распущены в красивой укладке, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Орбакайте написала: "Всем прекрасных выходных пока мы снимаемся с @goshakutsenko". Пользователи тут же принялись комментировать видео: "Как Вы похожи, прямо идеальная пара", "Очень похожи друг с другом. Как брат и сестра", "Всегда Вами восхищаюсь, такая вы настоящая. Всех благ Вам, Кристина", "Почему вы так похожи? Вы двойняшки?", "Красавица".

Напомним, Дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом: "Вся в маму".

Как сообщала Politeka, Пугачева без макияжа и укладок поразила внешностью: "С 1966 совсем не изменилась".

Также Politeka писала, что Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: "Не в бабушку, и не в маму".