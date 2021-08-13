Певица Кристина Орбакайте порадовала фанатов новыми кадрами с отпуска в Греции
50-летняя дочка Аллы Пугачевой опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда позировала вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым вместе уже 16 лет.
Так, судя по геометке, парочка отдыхает на Миконосе (один из греческих островов Кикладского архипелага). Для фотосессии они выбрали живописное место. Орбакайте принарядилась в пестрое платье без бретелей, повязав леопардовую косынку на голову. А ее супруг был в полосатой футболке и коротких шортах. Оба они, счастливые и загорелые, улыбались в камеру.
В подписи Кристина отметила, что их отпуск, к сожалению подошел к концу, но зато был полон приятных моментов.
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"Спасибо, гостеприимная, красивая, вкусная, весёлая Греция и неповторимый #миконос. Зарядилась энергией моря и солнца, чтобы вновь отправиться на гастроли и готовить новые проекты! ☀️❤️🕊 #якристинаорбакайте", - сообщила певица.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Какие красивые 🔥🔥🔥"
"@iamzemtsov похож на мексиканского барона 🔥👏"
"Вы красивая пара😍😍😍"
"А главное рядом любимый!!! Потому такие счастливые глаза!!!"
"Красивый загар❤️"
"Какие прелестные 💞супер парочка 👏слов нет!"
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