Певица Кристина Орбакайте порадовала фанатов новыми кадрами с отпуска в Греции

50-летняя дочка Аллы Пугачевой опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда позировала вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым вместе уже 16 лет.

Так, судя по геометке, парочка отдыхает на Миконосе (один из греческих островов Кикладского архипелага). Для фотосессии они выбрали живописное место. Орбакайте принарядилась в пестрое платье без бретелей, повязав леопардовую косынку на голову. А ее супруг был в полосатой футболке и коротких шортах. Оба они, счастливые и загорелые, улыбались в камеру.

В подписи Кристина отметила, что их отпуск, к сожалению подошел к концу, но зато был полон приятных моментов.

"Спасибо, гостеприимная, красивая, вкусная, весёлая Греция и неповторимый #миконос. Зарядилась энергией моря и солнца, чтобы вновь отправиться на гастроли и готовить новые проекты! ☀️❤️🕊 #якристинаорбакайте", - сообщила певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Какие красивые 🔥🔥🔥"

"@iamzemtsov похож на мексиканского барона 🔥👏"

"Вы красивая пара😍😍😍"

"А главное рядом любимый!!! Потому такие счастливые глаза!!!"

"Красивый загар❤️"

"Какие прелестные 💞супер парочка 👏слов нет!"

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