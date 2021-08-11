Дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась новыми фото

Как передает Politeka.net, российская певица показала снимки на своей странице в Инстаграм.

Орбакайте отметила, что на первом фото глазами мужа, а на втором – глазами друга.

Фолловеры присмотрелись, и заметили некоторые отличия. В то же время. многие считают, что на обоих снимках Орбакайте выглядит хорошо.

«Кристина, Вы с годами становитесь ещё прекрасней! Любви вам», «Тебе надо жить на островах ! Просто сказочно красивая», «Глазами друга - очень романтично», «На первом- любимая женщина!!!На втором фото похожи на Аллу», «Для мужа Вы - всё! Никакого фона, антуража не надо. А друг старался», «Глазами друга красивей», «Хотим глазами мамы😍», «Глазами мужа, любовь, любовь, все можно прочитать глазами», «Это у Вас разный взгляд на фотографа) сразу видно, где муж 😍, а где друг», - пишут в комментариях.

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