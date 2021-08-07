Певицу Аллу Пугачеву раскритиковали за необычный look

Несмотря на то, что Алле Пугачевой уже 72 года, она не отстает от трендов. Певица обладает стройной фигурой, поэтому часто носит укороченные джинсы и блузки, а также позволяет себе носить мини-юбки. Поклонники привыкли видеть артистку даже в коротких шортах, но в этот раз Алла Борисовна успела поразить их нечто новым.

Снимок Пугачевой обнародовали на одной из фанатских страничек в Инстаграм, передает Politeka.net.

Примадонна позирует в костюме свободного кроя в горошек, чем сразу вызвала бурю эмоций. Некоторые фанаты увидели в наряде не что иное, как пижаму.

«Доброе утро. Оцените look от 1 до 10✨», - попросили поклонников авторы фан-страницы.

Мнения людей, как всегда разделились, но критиков такого стиля оказалось больше чем тех, кто восхитился новым образом.

"Это же пижама",

"А под мышкой подушка",

"Красивая пижама", "Великоват очень",

"Полностью отсутствует вкус", - раскритиковали в сети.

Однако нашлись и такие, кто посчитал, что негативные комментариии люди пишут от зависти.

"Зависть отвратное чуство", - убеждены некоторые.

Напомним, что Алла Пугачева с ребенком на руках вызвала ажиотаж в сети: "Правнук?".

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