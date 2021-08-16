Муж Пугачевой Галкин показал, на кого похож их сын от суррогатной матери: "Как две капли воды..."

Популярный российский юморист Максим Галкин показал, на кого похож его маленький сын Гарри

Как пишет Politeka.net, российская Примадонна Алла Пугачева и популярный юморист и пародист Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. На свадьбу, которую праздновали в одном из московских ресторанов, пригласили только самых близких родственников и друзей.

Через два года звездная пара решила завести детей и была вынуждена обратиться к суррогатной матери. Так, на свет появились двойняшки - Лиза и Гарри Галкины. Сейчас детям Пугачевой и Галкина по семь лет, они растут амбициозными и жизнерадостными.

Недавно на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали коллаж, где с права показали Галкина в детстве у папы на руках, а слева разместили такое же фото Максима с Гарри.

Поклонники отметили, что сын Галкина чрезвычайно похож на папу.

"Удивительное сходство !!! 👍💖👏👏👏", "Похожи как две капли воды 😍😍😍😍 " Максим, да в тебе и никто не сомневается, что ты отец своих детей!", "Все циклично и сходство на лицо 👏🙌👌👍💖 Максим, Вы классный папа, как и ваш папа! 🙋💞 ", "Удивили! Одно лицо", "Гарри копия Максим в детстве", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что Пугачева доказала, что в ее годы можно выглядеть "огого": "Купи литровую бутылку...".

Напомним, что 72-летняя Пугачева в коротком мини поразила видом на свидании с Галкиным: "ножки улетные".

A еще Politeka сообщала, что Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: "Я еще поживу, Филя".