На сторінці молодшої дочки Максима Галкіна Лізи опублікували фото помолоділої Алли Пугачової та написали кілька порад, що робити, щоб виглядати молодо і бути щасливим

Як пише Politeka.net, дочка співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна від сурогатної матері Ліза росте дуже амбітною дівчинкою. У свої 7 років Ліза Галкіна активно веде свій блог в Instagram, де на неї підписано понад 800 тисяч людей.

На сторінці дівчинки часто з'являються її домашні відео з батьками, а також фото Пугачової та Галкіна. Так, цього разу опублікували фото Алли Борисівни, де вона виглядає надзвичайно молодо як на свій вік, та написали про 10 кроків, які треба робити, так виглядати.

"Купи літрову пляшку води. Спочатку привчити себе випивати її цілком кожен день, а потім спробуй двічі в день", - одна з рекомендацій.

Шанувальникам сподобалися методи, про які написала Ліза.

"Хто ж майстер цих рекомендацій? Просто божественні !!! Хоч пиши і вішай на стіні !!!", "Клас! Постараюся притримуватися 👏👏👏🏻❤️❤️", "Як красиво і все правильно сказано👏👏👏", " Люблю тебе!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ О, Боги, як багато я дізналася нового !!! Дякую, Алла !!! З Медовим Спасом, всіх вас !!!! Береже вас Господь! ❤️❤️❤️❤️🙏🌞🌿🌹🌹🌹☝️", " Алла красотка!!!👏👏👏"," Яка красива, розкішна жінка 🔥, досконала 😍", - пишуть у мережі.

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