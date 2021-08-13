Співачка Крістіна Орбакайте порадувала фанатів новими кадрами з відпустки в Греції

50-річна донька Алли Пугачової опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Зірка позувала разом із чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим, з яким разом вже 16 років.

Так, судячи з геометки, парочка відпочиває на Міконосі (один з грецьких островів Кікладського архіпелагу). Для фотосесії вони вибрали мальовниче місце. Орбакайте причепурилася в строкате плаття без бретелей, пов'язавши леопардову косинку на голову. А її чоловік був у смугастій футболці і коротких шортах. Обидва вони, щасливі й засмаглі, посміхалися в камеру.

У підписі Крістіна зазначила, що їх відпустка, на жаль добігає кінця, але була сповнена приємних моментів.

"Спасибі, гостинна, красива, смачна, весела Греція і неповторний #Міконос. Зарядилася енергією моря і сонця, щоб знову відправитися на гастролі і готувати нові проекти! ☀️❤️🕊 #якристинаорбакайте", - повідомила співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Які красиві🔥 🔥 🔥"

"@iamzemtsov схожий на мексиканського барона🔥 👏"

"Ви красива пара😍 😍 😍"

"А головне поруч улюблений!!! Тому такі щасливі очі!!!"

"Гарна засмага❤️"

"Які чарівні 💞супер парочка 👏слів немає!"

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