Співачка Крістіна Орбакайте порадувала фанатів новими кадрами з відпустки в Греції
50-річна донька Алли Пугачової опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Зірка позувала разом із чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим, з яким разом вже 16 років.
Так, судячи з геометки, парочка відпочиває на Міконосі (один з грецьких островів Кікладського архіпелагу). Для фотосесії вони вибрали мальовниче місце. Орбакайте причепурилася в строкате плаття без бретелей, пов'язавши леопардову косинку на голову. А її чоловік був у смугастій футболці і коротких шортах. Обидва вони, щасливі й засмаглі, посміхалися в камеру.
У підписі Крістіна зазначила, що їх відпустка, на жаль добігає кінця, але була сповнена приємних моментів.
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"Спасибі, гостинна, красива, смачна, весела Греція і неповторний #Міконос. Зарядилася енергією моря і сонця, щоб знову відправитися на гастролі і готувати нові проекти! ☀️❤️🕊 #якристинаорбакайте", - повідомила співачка.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Які красиві🔥 🔥 🔥"
"@iamzemtsov схожий на мексиканського барона🔥 👏"
"Ви красива пара😍 😍 😍"
"А головне поруч улюблений!!! Тому такі щасливі очі!!!"
"Гарна засмага❤️"
"Які чарівні 💞супер парочка 👏слів немає!"
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