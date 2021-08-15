На странице младшей дочери Максима Галкина Лизы опубликовала фото помолодевшей Алле Пугачевой и написали несколько советов, что делать, чтобы выглядеть молодо и быть счастливым
Как пишет Politeka.net, дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина от суррогатной матери Лиза растет очень амбициозной девочкой. В свои 7 лет Лиза Галкина активно ведет свой блог в Instagram, где на нее подписано более 800 тысяч человек.
На странице девочки часто появляются ее домашние видео с родителями, а также фото Пугачевой и Галкина. Так, на этот раз опубликовали фото Аллы Борисовны, где она выглядит очень молодо для своих лет, и написали о 10 шагов, которые надо делать, так выглядеть.
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"Купи литровую бутылку воды. Сначала приучи себя выпивать её целиком каждый день, а затем попробуй дважды в день", - одна из рекомендаций.
Поклонникам понравились методы, о которых написала Лиза.
"Кто же мастер этих рекомендаций? Просто божественные !!! Хоть пиши и вешай на стене !!!", "Класс! Постараюсь придерживаться 👏👏👏🏻❤️❤️", "как красиво и все правильно сказано", " Люблю тебя!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ О, Боги, как много я узнала нового !!! Спасибо, Алла !!! С Медовым Спасом, всех вас !!!! Храни вас Господь! ❤️❤️❤️❤️🙏🌞🌿🌹🌹🌹☝️", " Алла красотка!!!👏👏👏", "
Какая красивая, шикарная женщина🔥, совершенная😍", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Напомним, что Пугачева публично поставила на место своего внука, видео: "Давай мы тебе фамилию сменим?".
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