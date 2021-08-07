У мережі показали доньку Максима Галкіна і Алли Пугачової з макіяжем, але без передніх зубів
Як передає Politeka.net, знімок з'явився на одній з фанатських сторінок в мережі Instagram.
У кадрі 7-річна Ліза Галкіна позує крупним планом. Вона посміхається на весь рот і при цьому видно, що у малятка випали кілька молочних зубів зверху.
Але також помітно, що маленька Ліза нафарбована, як доросла дівчина. Зокрема, у неї підфарбовані очі і губки.
"Красуня Лизок", - йдеться в підписі.
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Фанати зоряного сімейства не змогли пройти повз і бурхливо відреагували на фотографію.
Вони пишуть, що малятко виросте справжньою красунею, а також побачили схожість з її мамою Аллою Пугачовою.
«Лялечка»,
"Мамина доча Ліза",
"Що за диво дитина!!!",
"Сонечко",
"Красуня",
"Так, немає слів, будь щаслива!",
"На маму дуже сильно схожа", - висловилися в мережі.
Нагадаємо, що Галкін показав, з ким проводять час його з дружиною малюки.
Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився господарством дружини і вразив одкровенням: «у нас в Одесі...».
Також Politeka писала, що дочка Максима Галкіна "перетанцювала" звивається внучку Пугачової: "Ліза-це щось!"