У мережі показали доньку Максима Галкіна і Алли Пугачової з макіяжем, але без передніх зубів

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на одній з фанатських сторінок в мережі Instagram.

У кадрі 7-річна Ліза Галкіна позує крупним планом. Вона посміхається на весь рот і при цьому видно, що у малятка випали кілька молочних зубів зверху.

Але також помітно, що маленька Ліза нафарбована, як доросла дівчина. Зокрема, у неї підфарбовані очі і губки.

"Красуня Лизок", - йдеться в підписі.

Фанати зоряного сімейства не змогли пройти повз і бурхливо відреагували на фотографію.

Вони пишуть, що малятко виросте справжньою красунею, а також побачили схожість з її мамою Аллою Пугачовою.

«Лялечка»,

"Мамина доча Ліза",

"Що за диво дитина!!!",

"Сонечко",

"Красуня",

"Так, немає слів, будь щаслива!",

"На маму дуже сильно схожа", - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Галкін показав, з ким проводять час його з дружиною малюки.

Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився господарством дружини і вразив одкровенням: «у нас в Одесі...».

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