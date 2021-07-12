Мамина модниця Ліза Галкіна в трендовому образі розчулила користувачів мережі

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на 27-річну різницю у віці, Алла Пугачова і Максим Галкін демонструють ідилію у відносинах. Останнім часом вони не часто з'являються на світських заходах, але іноді показують фото своїх дітей Гаррі і Лізи.

Тому не дивно, що на одній з фан-сторінок дочки Максима Галкіна і Алли Пугачової в Instagram з'явилося фото за її участю.

У маленької доньки Примадонни російського шоу-бізнесу великий гардероб, якому можуть позаздрити і дівчатка-підлітки, який вона показує на нових знімках. Цього разу дівчинка постала в коротеньких шортиках, футболці з принтом і трендової джинсової куртці в стилі оверсайз.

Її світлі локони зібрані на потилиці і заплетені в милу косичку. Дівчинка позує в саду на тлі квітучої клумби. Її рука піднята до скроні, немов вона віддає честь командиру.

Користувачі мережі не пройшли повз атмосферного кадру і зробили компліменти Лізі Галкіній, зазначивши, що дівчинка значно підросла і подорослішала.

"Сонячна ти наша улюблениця"," сонячна дівчинка, красунею зростає", "Мій улюблений янголятко", "Квіти люпину і Лізочка! Клас", "Ви просто красуні з мамою будь такою ж талановитою як твая мама і радуй нас", - коментували фото користувачі Мережі.

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