Легендарна співачка Алла Пугачова запропонувала своєму онукові Микиті Преснякову поміняти прізвище

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є відомою артисткою. Зараз вона одружена з Максимом Галкіним, з яким у них двоє дітей - Гарік (Гаррі) і Єлизавета. Також у Алли є ще одна старша дочка-Крістіна Орбакайте, яка також відома як популярна співачка.

Як відомо, у Христини Орбакайте є троє дітей. Один з них - Микита Пресняков - відомий російський актор і співак. На одному з фан-акаунтів виклали відео, де Алла Пугачова розмовляє зі своїм онуком Микитою і пропонує йому поміняти прізвище, щоб ні від кого не залежати.

"У нас бунтарі, у нас рокери. А давай ми тобі прізвище змінимо? Щоб ти був не Пресняков, не Пугачов, а який-небудь зовсім інший, своє. Хороша ідея, нікому не належить, тільки небу і собі", заявила Алла Пугачова.

Онук співачки Микита Пресняков відповів їй, що це зайве. На чому Закінчилася розмова.

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