На фан-сторінці Алли Пугачової і Максима Галкіна поділилися новим фото подружньої пари
Як передає Politeka.net, легендарна співачка Алла Пугачова і відомий російський шоумен Максим Галкін у шлюбі вже близько 10 років. У подружньої пари є двоє дітей - син Гарік (Гаррі) і дочка Єлизавета. Вони є прикладом щасливої родини в шоубізнесі. Алла і Максим активно ведуть соціальні мережі, але також у них є безліч фан-сторінок.
На цей раз на своїй сторінці в Instagram фан-аккаунт опублікував нове фото Алли Пугачової і Максима Галкіна. На знімку Алла в короткій чорній сукні в незвичайній позі показує свої стрункі ноги. Максим обіймає обраницю і тримає великий букет білих квітів.
"Бути коханим - це більше, ніж бути багатим, тому що бути коханим означає Бути щасливим", процитували Клода Тільє на фан-сторінці.
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Шанувальники засипали подружню пару позитивними коментарями: "Щастя вам, дорогі! Добре виглядаєте" , "Слова золоті. А почуття, ще золотіше", "Ви супер пара, обожнюю всю вашу сім'ю", "Ніжки ульотні".
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