На фан-странице Аллы Пугачевой и Максима Галкина поделились новым фото супружеской пары

Как передает Politeka.net, легендарная певица Алла Пугачева и известный российский шоумен Максим Галкин в браке уже около 10 лет. У супружеской пары есть двое детей - сын Гарик (Гарри) и дочка Елизавета. Они являются примером счастливой семьи в шоубизнесе. Алла и Максим активно ведут социальные сети, но также у них есть множество фан-страниц.

На этот раз на своей странице в Инстаграм фан-аккаунт опубликовал новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На снимке Алла в коротком черном платье в необычной позе показывает свои стройные ноги. Максим обнимает избранницу и держит большой букет белых цветов.

"Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает быть счастливым", процитировали Клода Тилье на фан-странице.

Поклонники засыпали супружескую пару положительными комментариями: "Счастья вам, дорогие! Хорошо выглядите", "Слова золотые. А чувства, ещё золотее", "Вы супер пара, обожаю всю вашу семью", "Ножки улетные".

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