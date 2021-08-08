Алла Пугачова поставила на місце Філіпа Кіркорова після невдалого жарту

Архівне відео з'явилося на одній з фан-сторінок в мережі, повідомляє Politeka.net.

Інцидент стався, коли Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним і Філіпом Кіркоровим знімалися в новорічному шоу.

"Якщо я тобі не побачу, ще раз з Новим роком!» - сказав Кіркоров.

"Я що? Боже, який кошмар ... я ще поживу, Філя " - відповіла Пугачова.

"Я просто хотів попрощатися про всяк випадок...", - почав було виправдовуватися Кіркоров, але вийшло ще гірше.

"Я все зрозумів, що ти мав на увазі, і Алла зрозуміла», - відповів Галкін.

Відзначимо інцидент викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Багато розкритикували витівку Кіркорова, яку визнали нахабною і недоречною.

"А Філя, як завжди, невпопад... ось вже недалекий", " Жарти як у Бузової, з ким поведешся від того і наберешся. Алла молодець! До філе поставилася без образ, тобто, як до божевільного", "так, треба ж бути таким безпардонним чоловіком", "та що тут смішного??!!!Філя не розуміє, що на все воля Божа і не відомо, кому скільки призначено на цій землі жити", "які ж ви всі веселі!! Комусь треба думати щоб написати фейлетон. А ви просто розмовляєте цією мовою", "як приємно, коли люди з почуттям гумору«," посміхайся не посміхайся, але на мій погляд негарна ситуація тут вийшла. Філя повівся некоректно зі своїм прощанням, аби хоч якось торкнутися Аллу, показати свою близькість з нею, якої вже давно немає. Алла і Максим звичайно молодці, гумором все згладили", пишуть в мережі.

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