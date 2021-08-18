Легендарна співачка Алла Пугачова показала в мережі своє обличчя поблизу

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є відомою російською артисткою. Зараз співачці 72 роки. Вона одружена з Максимом Галкіним, з яким у неї двоє дітей - син Гарік (Гаррі) і дочка Єлизавета. Співачка активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу Алла Пугачова поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка посміхається і показує себе без макіяжу.

"Ось і зморшки вже під очима. Чи не посміхатися чи що зовсім?Как?Якщо радістю сповнений наш Замок.Нехай з'являються. NO PROBLEM!!!"

Шанувальники завалили співачку комліментами і відзначили, як вона чудово виглядає для свого віку: "Wе не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у Вас, дорога Алла Борисівна!", "Зморшки нормальні,тільки в 150 років з'являються😂 не турбуйтеся", "Gосміхатися завжди і радіти життю!", "Моя дочка 4 роки сказала, що цій тітці 24 роки"

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