Легендарная певица Алла Пугачева показала в сети своё лицо вблизи

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является известной российской артисткой. Сейчас певице 72 года. Она замужем за Максимом Галкиным, с которым у неё двое детей - сын Гарик (Гарри) и дочь Елизавета. Певица активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз Алла Пугачева поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке артистка улыбается и показывает себя без макияжа.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем?Как?Если радостью полон наш Замок.Пусть появляются. NO PROBLEM!!!"

Поклонники завалили певицу комлиментами и отметили, как она чудесно выглядит для своего возраста: "Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас, 🙌дорогая Алла Борисовна!", "Морщинки нормальные,только в 150 лет появляются😂 не беспокойтесь", "Улыбаться всегда и радоваться жизни!❤️", "Моя дочка 4 года сказала, что этой тете 24 года😍🔥"

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