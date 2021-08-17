Российская певица Алла Пугачева засветила швы от операции в неожиданных местах

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки появилось фото, на котором 72-летняя певица загорает на солнышке. Пугачева была одета в купальный костюм, который прикрыл все, кроме плеч и стройных ножек звезды.

«До конца лета две недели», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать внешность певицы. Одни поклонники стали ее хвалить, а другие критиковать за чрезмерную пластику. Фанаты заметили, что под подбородком звезды, а также сзади на бедре у Пугачевой остались швы.

«Старые эти фотографии, высохшая мумия», «Еще под подбородком безобразный шов, к сожалению, издержки пластики!», «У меня, наоборот, вызвала восхищение эта фотография, даже не сразу поняла, что это Алла Борисовна, думала модель какая, стройная, грациозная», «Стареет тело, душа никогда, все мы девочки, не смотря на возраст», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева в коротком платье впечатлила образом на свидании с Галкиным: "Ножки…".

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