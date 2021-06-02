Любимого художника-постановщика Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, а также многих других звезд Бориса Краснова экстренно госпитализировали в больницу

Несколько недель назад у 60-летнего Краснова случился повторный инсульт, после чего отнялась вторая половина тела, пишет "СтарХит".

Первый удар, напомним, был десять лет назад в 2011 году. Тогда врачи не давали ему шансов — но стараниями европейских медиков и благодаря поддержке близких декоратор смог реабилитироваться. Постепенно восстановилась речь, также Краснов уже мог вставать из инвалидного кресла и передвигаться с палочкой.

Тогда инсульт был правосторонний: после болезни у Краснова остались частично парализованы левая рука и нога.

Последний удар, сразивший художника, пришелся на другую половину тела. Сейчас Краснов находится в тяжелейшем состоянии в одной из московских клиник. Борис Аркадьевич впал в кому, и прогнозы врачей крайне пессимистичные.

Отметим, именно Краснов в 90-е и 00-е ставил самые яркие шоу Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и многих других.

Еще со времен первого инсульта финансово сценографа и его семью поддерживают их звездные друзья, в том числе и Алла Борисовна. Примадонна постоянно на связи с медиками, которые делают все возможное, чтобы спасти жизнь ее товарищу.

Буквально недавно он еще поздравлял Пугачеву с 72-летием, сделав трогательный пост в своем микроблоге в Инстаграм.

"С днем рождения, дорогая, любимая, единственная и неповторимая @alla_orfey! Желаю здоровья и счастья. 🥳🥳🥳", - тепло обратился Краснов к подруге, выставив яркое фото из личного архива, где он, еще полон жизни, улыбается в компании Пугачевой и ее мужа Максима Галкина.

Через несколько недель Краснов таким же образом поздравил с 54-летием Киркорова, написав в соцсети: "С Днем рождения, @fkirkorov! Счастья, здоровья, удачи и творческих успехов. 🥳🥳🥳", и поделился уникальным снимком.

Напомним, Алла Пугачева нагрянула к другу с любовником, как это было: "Маленький такой ростом, как комарик".

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