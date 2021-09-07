Жена внука российской певицы Аллы Пугачевой Алена Краснова нарвалась на критику в сети
Как пишет Politeka.net, 24-летняя московская модель Алена Краснова в 2017 году вышла замуж за Никиту Преснякова. С тех пор парочка неразлучна. Пока Пресняков посвящает себя творчеству, Алена пробует свои силы в модельном бизнесе. На свежих фото эффектная блондинка предстала в миниатюрном топе и джинсах. Штаны красотка расстегнула и спустила, засветив брендовое нижнее белье.
«Глазами @lilia.photo», - подписала фото девушка.
В комментариях мнение насчет внешнего вида модели разделилось. Одним фотосессия очень понравилась, а другие раскритиковали Краснову за чрезмерную откровенность.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Шоптенко жестко раскритиковали после первого эфира «Танців з зірками»: «Неужели нет новых и…»
Сердце юного украинца остановилось прямо на уроке, что с ребенком сейчас: "Это страшно"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Тина Кароль наконец показала украинцам красавчика, за которого хочется замуж: "Красивая пара"
«Слишком вульгарно», «Ужас, к чему нам эти труселя?», «Красивейшая», «Ну что за красотка», «Самая красивая и соблазнительная», «Жарааааа», «Красотка», «Перебор», - пишут пользователи сети.
Добавим, что в социальных сетях жены Преснякова часто появляются кадры с профессиональных съемок.
Напомним, что Алена Преснякова засветилась в купальнике, как у украинской певицы: фотосравнение.
Ранее Politeka писала, что Алена Преснякова в миниатюрном топе смутила переменами во внешности: "Зачем, что с....".
A еще Politeka сообщала, что Алена Преснякова с глубоким вырезом нарвалась на критику: "Прекратите делать из себя...".