Жена внука российской певицы Аллы Пугачевой Алена Краснова нарвалась на критику в сети

Как пишет Politeka.net, 24-летняя московская модель Алена Краснова в 2017 году вышла замуж за Никиту Преснякова. С тех пор парочка неразлучна. Пока Пресняков посвящает себя творчеству, Алена пробует свои силы в модельном бизнесе. На свежих фото эффектная блондинка предстала в миниатюрном топе и джинсах. Штаны красотка расстегнула и спустила, засветив брендовое нижнее белье.

«Глазами @lilia.photo», - подписала фото девушка.

В комментариях мнение насчет внешнего вида модели разделилось. Одним фотосессия очень понравилась, а другие раскритиковали Краснову за чрезмерную откровенность.

«Слишком вульгарно», «Ужас, к чему нам эти труселя?», «Красивейшая», «Ну что за красотка», «Самая красивая и соблазнительная», «Жарааааа», «Красотка», «Перебор», - пишут пользователи сети.

Добавим, что в социальных сетях жены Преснякова часто появляются кадры с профессиональных съемок.

Напомним, что Алена Преснякова засветилась в купальнике, как у украинской певицы: фотосравнение.

Ранее Politeka писала, что Алена Преснякова в миниатюрном топе смутила переменами во внешности: "Зачем, что с....".

A еще Politeka сообщала, что Алена Преснякова с глубоким вырезом нарвалась на критику: "Прекратите делать из себя...".