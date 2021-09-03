Московська модель Олена Краснова, дружина Микити Преснякова і невістка Алли Пугачової, показала себе, вразивши образом

Як пише Politeka.net, Олена Краснова вийшла заміж кілька років тому за Нікітюк Преснякова, онука Алли Пугачової. Варто відзначити, що коли пара почала свій роман, то дівчині ще не було і 18 років. Московська модель активно веде Instagram, де ділиться з фанатами цікавим контентом.

Дівчина вирішила опублікувати нове фото в блозі, продемонструвавши розкішну фігуру. Красуня була в штанях і блузі, яку спустила на руки, залишившись в топі. Варто відзначити, що в очі кидається новий колір волосся Олени - білий.

Фанати поставили під фотографією більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Навіщо, що з волоссям тепер"," Ну це просто вау"," Прекрасна","Просто не можу, яка красива з усіх красивих".

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