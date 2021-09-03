Московская модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Аллы Пугачевой, показала себя, впечатлив образом

Как пишет Politeka.net, Алена Краснова вышла замуж несколько лет назад за Никитюк Преснякова, внука Аллы Пугачевой. Стоит отметить, что когда пара начала свой роман, то девушке еще не было и 18 лет. Московская модель активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами интересным контентом.

Девушка решила опубликовать новое фото в блоге, продемонстрировав роскошную фигуру. Красотка была в штанах и блузе, которую спустила на руки, оставшись в топе. Стоит отметить, что в глаза бросается новый цвет волос Алены - белый.

Фанаты поставили под фотографией более тысячи лайков и написали комментарии:

"Зачем, что с волосами теперь", "Ну это просто вау", "Прекрасная", "Просто не могу, какая красивая из всех красивых".

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