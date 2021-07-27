Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант и актер Никита Пресняков решил подшутить над своей красоткой-женой

Как сообщает Politeka.net, молодая парочка отпраздновала четвертую годовщину свадьбы. Алена Преснякова в честь праздника поделилась кадром со свадьбы, написав, что в их совместной жизни началась четвертая глава.

Пресняков решил более креативно поздравить жену, наложив ее лицо на клип с пышногрудыми красотками. В итоге Алена красовалась в разных откровенных нарядах, привлекая взгляды поклонников.

«У нас с моей девочкой сегодня годовщина Льняная свадьба (4 года)… выговорил это с 5-го раза», - признался парень.

В комментариях паре оставили массу отзывов.

«Хорошая дата, да и лен, все равно, что ЗОЖ», «Надеюсь на одной из этих секси не твоё лицо промелькнуло, бро не пугай нас», «Поздравляем! А почему клип такой странный к годовщине?», «Поздравляем вас!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Никита Пресняков признался, что появлялся пьяным на людях в 14 лет: «Уже бухой был…».

Как сообщала Politeka, Алена Преснякова натянула купальник ради незабываемой вечеринки с мужем: "Какая красивая девочка".

Также Politeka писала, что Никита Пресняков устроил романтический ужин для жены: "Прям как из фильма".