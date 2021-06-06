30-річний онук Алли Пугачової Микита Пресняков ошелешив зізнанням про пияцтво в підлітковому віці

Як передає Politeka.net, зовсім недавно Преснякову виповнилося 30 років. Незважаючи на досить зрілий вік, він веде вельми неформальний стиль життя. Пресняков захоплюється скейтбордом, знімає забавні відео і в цілому не поспішає дорослішати. При цьому вже кілька років він одружений на московській моделі Олені Красновій.

У себе в Instagram хлопець опублікував архівне фото, на якому йому 14 років. За визнанням Преснякова, на цьому фото він п'яний.

"По-моєму я тут вже бухий був. Скейтбординг і ню метал", - підписав фото Пресняков.

У коментарях йому залишили багато різних відгуків.

"Бухой? Скільки років? 12?", "Навіщо на себе наговорюєш? Класна фотка", "такий няха", "Завжди був талановитий! З часів каналу hyperprosckater. Удачі!", "Ви тут з Тьомкою схожі", "Микита, тобі є в кого бути гідним! У тебе супер батьки, бабусі і дідусі!",- пишуть користувачі Мережі.

У коментарях Микита ще раз підтвердив, що на цьому фото він «в очко».

Відзначимо, що Микита Пресняков є сином Христини Орбакайте і Володимира Преснякова. Зоряна сім'я наклала відбиток на його вихованні.

Нагадаємо, що онук Пугачової відзначив 30-річчя в несподіваному образі з "пірсингом" на обличчі: "Дуже приємно, цар".

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