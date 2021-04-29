Онук Алли Пугачової Микита Пресняков вийшов у світ зі своєю молодою дружиною, московською моделлю Оленою Красновою

Як передає Politeka.net, парочка дуже гармонійно виглядає разом і частенько радує публіку спільною появою на заходах. Цього разу молоде подружжя прийшло на костюмовану вечірку. Вони були одягнені в неймовірні золоті костюми.

На Олені була вечірня сукня золотого кольору. Оригінальний виріз привертав погляди до струнких ніг красуні. Микита вибрав чорно-золотий костюм. Його обличчя було загримоване.

"Ось така вечірка", - підписав фото Пресняков.

У коментарях молодій парі залишили масу приємних слів. Шанувальники підкреслили, що парочка була найяскравішою на вечірці. Не обійшлося без питань про дітей.

"Ви були там найкрасивіші", "Коли плануєте діточок?", "Які їм діти, вони ще самі діти", "ви як створені один для одного", "шикарні", "образи супер", "Прикольно", "чарівна пара", "феєрично, класний і цікавий образ", "Які гарні ніжки у дівчинки!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що дружина Преснякова похвалилася стрункою фігурою в мініатюрній чорній сукні.

Нагадаємо, що молоденька невістка Пугачової в ефектному міні, показала, чим полонила Преснякова: "просто вау".

Як повідомляла Politeka, невістка Пугачової злила кадри з їх з Галкіним замку, живуть як королі: "треба було слухати Аллу Борисівну...".

Також Politeka писала, що невістка Пугачової, яка втекла без Преснякова в США, вразила розміром декольте без білизни:"Така шоколадка".