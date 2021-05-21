"Чому б і ні"

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков вибрав незвичайну тему для свого 30-го дня народження і вразив перетворенням

21 травня син Христини Орбакайте і Володимира Преснякова відсвяткував свій ювілей. У Instagram він показав, як провів свято, повідомляє Politeka.net.

При цьому, для свята представник зоряного сімейства, який і сам розвивається як актор і співак, вирішив вибрати незвичайну тематику. Так, Пресняков-молодший влаштував вечірку в стилі аніме.

Для неї він сам перевтілився в одного з персонажів популярного аніме "Наруто" - Нагато, також відомого як Пейн. Пресняков одягнувся в чорний балдахін, а на голову надів характерну пов'язку. Крім того, ніс співака прикрасив масивний «пірсинг», як у персонажа.

"Аніме туса на 30 років? Чому б і ні!", - підписав кадри Пресняков-молодший.

Його шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Микита, вітаю тебе від щирого серця, з ювілеєм і Днем Народження. Ти реально крутий і кращий музикант і актор", "Ух ти!", "Схожий!", "ЦАР, дуже приємно ЦАР", "Круто", "з днем народження Микита. Нехай Твій голос частіше звучить скрізь і для всіх", "чому саме Пейн?))) цікавий вибір саме цього персонажа", "чому б і ні?!", "Які ви кльові братики! Микита, з днем народження! Будь щасливий кожен день", "30 років...як швидко", - пишуть люди.

Нагадаємо, онукові Пугачовій стукнуло 30 років, як він зараз виглядає і чим займається: "Час летить".

Як повідомляла Politeka, юна невістка Орбакайте похвалилася, як вони обживають особняк Пугачової: "Нарешті взяли джакузі".

Також Politeka писала, що зовнішність зарослого онука Алли Пугачової викликала фурор: "очманіти, ксерокопія".