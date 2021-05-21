Онукові Алли Пугачової, синові Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова Нікіті виповнилося 30 років

Орбакайте привітала сина з ювілеєм і опублікувала в своєму Instagram відео, складене з фотографій різних років — від маленького хлопчика до дорослого чоловіка, пише Рoliteka.net.

"Моєму рудому сонечку сьогодні 30 років! Будь щасливий і вір в себе, Микита Пресняков!» - написала співачка.

До привітань приєдналися знаменитості і шанувальники.

"Вітаю Микиту з серйозною круглою датою!💥 🔥❤️🙌Щастя йому і удачі!"- Ігор Ніколаєв.

"Вітаю, Дорога! З днем народження улюбленого синочка!",- написала Аніта Цой.

"З Днем Народження і тебе і Микиту! Нехай буде якомога більше 🌹приводів для гордості», - приєднався Йосип Пригожин.

"Микиту з ювілеєм вітаю молоду маму дорослої людини», - написала Христині Аліка Смєхова.

"Час летить", - відзначили в коментарях користувачі Мережі.

Микита Пресняков-молодий актор і кліпмейкер. Він вже знявся в десятці фільмів, а також спробував себе в озвучуванні фільмів і режисурі короткометражок.

Зараз артист є лідером групи Multiverse, яка створює музику в жанрі альтернативний рок.

Микита Пресняков народився в 1991 гоу в шлюбі Христини Орбакайте з Володимиром Пресняковим.

У 2017 році Микита Пресняков одружився на Олені Краснової. Відразу після весілля молодята отримали від легендарної бабусі її особняк на Істрі. Пізніше саме він став притулком подружжя на період карантину.

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