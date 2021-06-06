30-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков ошарашил признанием о пьянстве в подростковом возрасте
Как передает Politeka.net, совсем недавно Преснякову исполнилось 30 лет. Несмотря на достаточно зрелый возраст, он ведет весьма неформальный стиль жизни. Пресняков увлекается скейтбордом, снимает забавные видео и в целом не спешит взрослеть. При этом уже несколько лет он женат на московской модели Алене Красновой.
У себя в Инстаграм парень опубликовал архивное фото, на котором ему 14 лет. По признанию Преснякова, на этом фото он пьяный.
«По-моему я тут уже бухой был. Скейтбординг и ню метал», - подписал фото Пресняков.
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В комментариях ему оставили много разных отзывов.
«Бухой? Сколько лет? 12?», «Зачем на себя наговариваешь? Классная фотка», «такой няха», «Всегда был талантливый! Со времен канала hyperprosckater. Удачи!», «Вы тут с Тёмкой похожи», «Никита, тебе есть в кого быть Достойным! У тебя супер Родители, Бабушки и Дедушки!», - пишут пользователи сети.
В комментариях Никита еще раз подтвердил, что на этом фото он «в очко».
Отметим, что Никита Пресняков является сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Звездная семья наложила отпечаток на его воспитании.
Напомним, что внук Пугачевой отметил 30-летие в неожиданном образе с «пирсингом» на лице: «Очень приятно, царь».
Как сообщала Politeka, внуку Пугачевой стукнуло 30 лет, как он сейчас выглядит и чем занимается: "Время летит".
Также Politeka писала, что внук и невестка Пугачевой в золотых нарядах затмили всех на вечеринке: «Созданы друг для друга».