Онук співачки Алли Пугачової, музикант Микита Пресняков, показав, як проводить відпочинок з дружиною

Вже кілька років Микита Пресняков одружений на московській моделі Олені Красновій, пише Politeka.net. Артист нерідко ділиться кадрами відпочинку з дружиною.

Так, в новому відео в Instagram Пресняков показав, як він вечеряє з Оленою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Пара влаштувала відпочинок на дачі.

Спочатку музикант розпалив багаття, а потім накрив стіл. Далі пара випила шампанське з келихів і влаштувала танці ввечері при світлі ліхтарів.

Відео вийшло цікавим і дуже романтичним.

"Дачна вечеря ❤️😍", - написав онук Пугачової.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Крутоооооо", " 👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥 вийшло круто!!!", "Прекрасні😍", " 🔥Клас!", "Класні❤️", "🔥🔥🔥🔥🔥 як же пощастило вашій дружині!!!! 😍 супер романтично!!!!", "Прям як з фільму Брюс Всемогутній, тільки тут Нік 😍 дуже круто вийшло🔥 🔥 🔥", " ось вже і готовий кліп!! Красиві!!", "Чарівник😍", " шикарна пара!енергія / вогонь", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Микита Пресняков і Олена Краснова познайомилися в компанії спільних друзів. Відносини у пари почалися, коли дівчині не було ще 17 років. Пара одружилася у 2017 році.

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