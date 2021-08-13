Невістка Христини Орбакайте Олена Краснова засвітилася в купальнику як у Насті Каменських

Як передає Politeka.net, Олена Краснова є популярною моделлю. Також вона дружина онука легендарної співачки Алли Пугачової Микити Преснякова. Молода пара вирушила на відпустку в місті Лімассол, Кіпр. Олена активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу дівчина поділилася новим відео в Instagram-сторіз. На кадрах Олена танцює під музику біля басейну. Вона показує свою ідеальну фігуру в купальнику-шторках нюдового кольору.

Такий же купальник і у популярної української співачки Насті Каменських. Нагадуємо, нещодавно вона вирушила на відпочинок зі своїм чоловіком Потапом (Олексієм Потапенком) до Хорватії. Там вона, під час того, як була на яхті, відобразила себе в червоному купальнику-шторках.

Шанувальники артистки підкреслили, що якщо це не фотошоп, то у неї шикарна фігура.

Раніше повідомлялося, Настя Каменських і екс-дружина позитиву перестали розмовляти на спільному відпочинку: "Дівчата, ви все не заспокоїтеся..."

Також, 50-річна дочка Пугачової Орбакайте приголомшила виглядом в сукні з розрізом до стегна: "Це мама трьох дітей"

Politeka розповідала, засмагла Каменських не посоромилася показати себе без фотошопу в бікіні: "Останнім часом тільки так"





