Дружина онука російської співачки Алли Пугачової Олена Краснова нарвалася на критику

Як пише Politeka.net, 24-річна російська модель Олена Краснова у 2017 році вийшла заміж за онука російської Примадонни Алли Пугачової співака та актора 30-річного Микиту Преснякова.

У своєму Instagram онук Пугачової поділився світлинами із сімейної фотосесії з Красновою. Пресняков опублікував шість чорно-білих чуттєвих світлин. На фото Краснова була одягнена у стильну спідницю та білий топ із глибоким вирізом, а Пресняков позував у штанах та білій оверсайз футболці.

"Дуже вайбовий фотосет від @sasha.cherepok 🌆🌄😎", - підписав світлини співак.

Шанувальники за три години поставили майже 12 тисяч лайків та написали багато коментарів. Були й такі, хто розкритикував експерименти дружини Преснякова з зовнішністю.

"Навіщо такій красивій дівчині накачані губища ... 😧", "Микита - кров литовських баронів, відразу видно: ставний, благородний, красивий! Мрія! Олені сильно пощастило з ним, вона простувата", "І тут губища 🤦♀️ Діви, припиніть робити з себе клонів", " Микита суперський, дуже захоплююся! 🔥🔥🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Пугачова публічно поставила на місце свого онука, відео: "Давай ми тобі прізвище змінимо?".

Нагадаємо, що онук Пугачової ошелешив небезпечним трюком посеред вулиці: "Борюся з гравітацією".

A ще Politeka повідомлялa, що онук Пугачової на річницю весілля "поміняв" дружину на пишногруду красуню: "У нас з моєю дівчинкою...".