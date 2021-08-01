Онук Алли Пугачової Микита Пресняков здивував новим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, онук Примадонни російської естради Алли Пугачової, син відомих батьків Христини Орбакайте і Володимира Преснякова Микита Пресняков часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу хлопець здивував своїх шанувальників небезпечним трюком, який вирішив провернути на вулиці.

На новому знімку 30-річний Микита зображений під час цікавої вправи, в якій він продемонстрував свою фізичну силу. Хлопець схопився за трубу, на якій стоїть дорожній знак, і високо підняв торс і ноги. Перед камерою він з'явився в чорних рваних джинсах і темній футболці, на його обличчі зосереджене серйозне вираження.

У підписі до фото Пресняков написав: "Борюся з гравітацією". А користувачі почали коментувати знімок - деякі в захваті, а інші просять бути обережним під час виконання таких трюків.

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