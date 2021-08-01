Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков удивил новым фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, сын известных родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита Пресняков часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз парень удивил своих поклонников опасным трюком, который решил провернуть на улице.

На новом снимке 30-летний Никита запечатлен во время интересного упражнения, в котором он продемонстрировал свою физическую силу. Парень схватился за трубу, на которой стоит дорожный знак, и высоко поднял торс и ноги. Перед камерой он появился в черных рванных джинсах и темной футболке, на его лице сосредоточенное серьезное выражение.

В подписи к фото Пресняков написал: "Борюсь с гравитацией". А пользователи начали комментировать снимок – некоторые в восторге, а другие просят быть осторожным во время выполнения таких трюков.

Напомним, Внук Пугачевой на годовщину свадьбы «поменял» жену на пышногрудую красотку: "У нас с моей девочкой…".

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