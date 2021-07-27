Онук співачки Алли Пугачової, музикант і актор Микита Пресняков вирішив пожартувати над своєю красунею-дружиною

Як повідомляє Politeka.net, молода парочка відсвяткувала четверту річницю весілля. Олена Преснякова на честь свята поділилася кадром з весілля, написавши, що в їхньому спільному житті почалася четверта глава.

Пресняков вирішив більш креативно привітати дружину, наклавши її обличчя на кліп з пишногрудими красунями. У підсумку Олена красувалася в різних відвертих нарядах, приковуючи погляди шанувальників.

"У нас з моєю дівчинкою сьогодні річниця лляне весілля (4 роки)... вимовив це з 5-го разу", - зізнався хлопець.

У коментарях парі залишили масу відгуків.

"Хороша дата, та й льон, все одно, що ЗОЖ", "Сподіваюся на одній з цих сексі не твоє обличчя промайнуло, бро не лякай нас", "вітаємо! А чому кліп такий дивний до річниці?", "Вітаємо вас!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Микита Пресняков зізнався, що з'являвся п'яним на людях в 14 років: «вже бухий був...».

Як повідомляла Politeka, Олена Преснякова натягнула купальник заради незабутньої вечірки з чоловіком:"яка гарна дівчинка".

Також Politeka писала, що Микита Пресняков влаштував романтичну вечерю для дружини:"Прям як з фільму".